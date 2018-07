Gegenüber dem Franken steht der Euro praktisch unverändert bei 1,1571 Franken. Der Dollar ermässigte sich leicht auf 0,9917 Franken.

In den USA ist die Aktivität wegen des Unabhängigkeitstages an diesem Mittwoch gering. Viele Marktteilnehmer nutzen den Feiertag für eine Auszeit und bleiben dem Markt fern. In den USA werden am Independence Day auch keine neuen Konjunkturdaten veröffentlicht.

(AWP)