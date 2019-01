Devisen: Euro weiter klar über 1,14 Dollar - Franken leicht schwächer

Gegenüber dem Franken hat der Euro ebenfalls etwas zugelegt. Das Währungspaar liegt mit 1,1357 etwas höher als am Vorabend mit 1,1334 (Tageshoch 1,1359). Auch USD/CHF notierte zuletzt mit 0,9932 leicht höher als am Vorabend (0,9916).

Starke Impulse blieben im Vormittagshandel aus. Der spürbare Anstieg der Verbraucherstimmung in Frankreich konnte den Euro allenfalls leicht antreiben. Am Vortag hatte EZB-Präsident Mario Draghi in einem Auftritt vor dem EU-Parlament seine Sorgen wegen steigender Konjunkturrisiken bekräftigt.

Im Nachmittagshandel stehen einige Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm, allerdings aus der zweiten Reihe mit meist wenig Marktrelevanz. Die Anleger warten bereits auf Mittwoch, wenn am Abend die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung verkündet. Es werden ein unverändertes Leitzinsniveau und das Signal einer vorläufigen Zinspause erwartet.

Davor rückt am Dienstagabend ein weiteres Mal der Brexit in den Mittelpunkt. Das britische Parlament will über das weitere Vorgehen abstimmen, nachdem es den von der Regierung mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag abgelehnt hatte. Als wichtig gelten vor allem die vielen Änderungsanträge, mit denen das Parlament seinen Einfluss auf den Ausstiegsprozess ausweiten will.

