Devisen: Euro weiter schwach - Starker US-Arbeitsmarkt treibt Dollar an

Auch zum Franken machte der "Greenback" an Boden gut, wenn auch nicht ganz so stark wie gegenüber dem Euro. Der Dollar rückte in einer ersten Reaktion nach Publikation des Arbeitsmarktberichts bis an die Marke von 0,97 Franken heran und hat sich nun im Bereich von 0,9692 Franken eingependelt. Am Morgen bezahlte man lediglich um die 0,9650 Franken. Gleichzeitig rutschte der Euro auf die Marke von 1,12 Franken ab, die kurzfristig auch unterboten wurde. Nicht auszuschliessen, dass die Euro-Schwäche die Schweizerische Nationalbank (SNB) auf den Plan gerufen hat.

Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich im August in robuster Verfassung und gab dem Dollar Auftrieb. Die Zuwächse bei der Beschäftigung und bei den Löhnen übertrafen die Erwartungen von Experten und die Arbeitslosenquote blieb weiter niedrig. "Insgesamt ist der Arbeitsmarkt robust und spiegelt die freundliche Konjunktur wider", kommentierte Patrick Boldt, Experte bei der Landesbank Helaba. "Die US-amerikanische Notenbank dürfte demnach eine Leitzinserhöhung Ende dieses Monats beschliessen."

Besonderes Augenmerk legen die Notenbanker auf die Lohnentwicklung, weil sie ein wichtiger Einflussfaktor für die Preisentwicklung ist. Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im August um 2,9 Prozent und damit so stark wie im aktuellen Konjunkturaufschwung bislang nicht. Gemessen an der niedrigen Arbeitslosenquote sei dies aber im historischen Vergleich noch immer ein geringer Lohnzuwachs, meint Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. /tos/bek/jha/kw

(AWP)