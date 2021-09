Devisen: Euro weiter stabil über 1,17 Dollar - zum Franken schwächer

Zum Franken verliert der Euro derweil wieder etwas an Boden und wird derzeit bei 1,0853 Franken umgesetzt. Am früheren Dienstagmorgen notierte er noch auf 1,0885 Franken. Der Dollar kostet aktuell 0,9247 Franken.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten hat den US-Dollar zu allen wichtigen Währungen belastet. Am Montag war der Dollar noch gesucht worden, der Euro war im Gegenzug unter Druck geraten. Auslöser war, dass Finanzprobleme des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande Sorgen über die wirtschaftliche Stabilität der Volksrepublik ausgelöst hatten. Am Dienstag beruhigte sich die Lage an den Börsen. Der japanische Yen, der in unruhigen Marktphasen auch häufig zulegt, stand unter Druck.

In der Eurozone wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Nachmittag werden in den USA Zahlen vom Immobilienmarkt und vom Aussenhandel erwartet.

stk/ab/ra

(AWP)