Der Euro hat am Montag weiter über der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1240 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Zum Franken rückte der Euro leicht auf 1,1336 Franken vor. Der Dollar legte zum Franken ebenfalls leicht zu auf 1,0086 Franken.