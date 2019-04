Der Euro hat am Montag weiter über der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1226 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Der Schweizer Franken hat über das Wochenende etwas zugelegt. Der Euro hat sich auf 1,1213 Franken verbilligt und der US-Dollar ist mit 0,9988 wieder unter die Parität gefallen.