Devisen: Euro weiter über 1,13 Dollar - Neuseelands Währung steigt

Auch zum Franken zeigt der Euro relativ stabil bei knapp unter 1,14. Derzeit wird er zu 1,1395 gehandelt, nach 1,1397 im frühen Geschäft. Der US-Dollar has sich auf 1,0055 von 1,0058 ebenfalls nicht gross bewegt.

Zur Wochenmitte stehen an Konjunkturdaten Verbraucherpreiszahlen im Fokus. In den USA und Grossbritannien werden Daten für Januar veröffentlicht. Insbesondere in den USA sind die Zahlen mitentscheidend für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed. Diese hat ihren Zinsanhebungskurs unlängst ausgesetzt und dies auch mit der moderaten Inflation begründet.

Deutliche Kursgewinne erzielte der neuseeländische Dollar. Auslöser war ein Entscheid der neuseeländischen Notenbank. Entgegen den Erwartungen einiger Marktteilnehmer deutete die Zentralbank keine Zinssenkung in diesem Jahr an. Neuseelands Währung stieg daraufhin gegenüber dem US-Dollar um eineinhalb Prozent.

Kursgewinne verbuchte auch die schwedische Krone. Die Reichsbank beliess ihren Leitzins am Mittwoch auf minus 0,25 Prozent und signalisierte erneut eine Zinserhöhung für die zweite Jahreshälfte 2019. Einige Marktteilnehmer hatten offenbar damit gerechnet, dass die Notenbank ihre Straffungspläne wegen der schwächeren Weltkonjunktur aufgibt oder in die Zukunft verschiebt.

bgf/jkr/jha/

(AWP)