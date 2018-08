Devisen: Euro weiter über 1,15 US-Dollar - zum Franken wenig verändert

Der Euro bleibt über 1,15 US-Dollar. Kritik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump an der US-Notenbank Fed hatte dabei den Dollar belastet. Am späten Nachmittag notiert die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1524 Dollar, nachdem am Morgen der Kurs noch unter der Marke von 1,15 Dollar lag.