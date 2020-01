Devisen: Euro weiter unter 1,11 US-Dollar und wenig verändert zum Franken

Zum Franken notiert der Euro mit 1,0750 Franken und damit nur minimal höher als am Dienstagabend. Der US-Dollar nähert sich bei einem Stand von 0,9699 Franken der 0,97er Marke wieder an.

An den asiatischen Finanzmärkten herrscht zur Wochenmitte wieder etwas mehr Risikofreude. Während die Aktienmärkte in China und Japan zulegen, gerät der japanische Yen unter Druck. Japans Währung wird von Anlegern als sicherer Anlagehafen geschätzt und hatte am Vortag von der Nervosität wegen einer neuen Lungenkrankheit in China profitiert. Die Infektionen weckten an den Finanzmärkten Erinnerungen an die grosse Sars-Epedemie, die 2003 zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden in Asien geführt hatte.

Insgesamt rechnen Marktbeobachter im weiteren Tagesverlauf nicht mit stärkeren Impulsen am Devisenmarkt. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Nach Einschätzung der Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank sind auch vom Weltwirtschaftsform in Davos keine grösseren Impulse für den Handel zu erwarten.

