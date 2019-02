Devisen: Euro weiter unter 1,13 US-Dollar

Gegenüber dem Franken hat der Euro über Nacht etwas angezogen, notiert aber unter dem Höchststand vom Vortag. Derzeit wird er zu 1,1330 gehandelt, nach 1,1320 am Vorabend und noch 1,1350 am Montagnachmittag. Der US-Dollar zeigt sich mit 1,0041 in diesem Bereich stabil.

Am Montag war der Euro mit 1,1267 Dollar auf den tiefsten Stand seit November gefallen. Marktteilnehmer nannten als Grund eine ausgeprägte Stärke des US-Dollar, eine Folge zahlreicher politischer und wirtschaftlicher Risiken in der Welt. Die amerikanische Währung gilt als Weltreservewährung, die von Anlegern in unsicheren Zeiten verstärkt nachgefragt wird.

Am Dienstag stehen kaum Konjunkturdaten an, die für Kursbewegung sorgen könnten. Im Mittelpunkt stehen am Devisenmarkt die Verhandlungen zwischen den USA und China im Handelsstreit und eine Ansprache von Grossbritanniens Premierministerin Theresa May im Parlament. Sie will über Stand und Fortgang des Brexit unterrichten.

