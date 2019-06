Devisen: Euro weiter unter 1,14 Dollar und über 1,11 Franken

Derweil verlor der Schweizer Franken weiter an Wert und setzte sich weiter von der Marke 1,11 ab. Derzeit kostet der Euro 1,1117 Franken. Der US-Dollar notiert bei 0,9768 Franken und damit auch klar höher als zuletzt.

Der Dollar, der in den vergangenen Tagen vor allem durch erwartete Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank Fed belastet wurde, tendierte zuletzt gegenüber verschiedenen Währungen fester. Das setzte im Gegenzug den Euro unter Druck. Besonders wichtige Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.

Im Tagesverlauf rücken zum einen einige amerikanische Konjunkturdaten in den Fokus. Veröffentlicht werden Daten vom Häusermarkt und zur Verbraucherstimmung. Zudem äussert sich am Abend US-Notenbankchef Jerome Powell zur wirtschaftlichen Lage und zur Geldpolitik. Vergangene Woche hatte die Fed ihre Bereitschaft zu Zinssenkungen durchblicken lassen. An den Märkten wird mit einer Zinssenkung bereits auf der nächsten Fed-Sitzung im Juli gerechnet.

bgf/jsl/mis/rw

(AWP)