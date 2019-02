Der Euro hat am Donnerstag weiter unter der Marke von 1,14 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1374 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Zum Franken notiert der Euro wenig verändert mit 1,1356 Franken. Der Dollar wird mit 0,9984 Franken weiterhin unter der Parität gehandelt.