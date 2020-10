Devisen: Euro weiter unter 1,18 US-Dollar - Knapp leichter zum Franken

Der Euro bewegt sich am Donnerstag kaum von der Stelle. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1770 US-Dollar gehandelt und damit nahezu unverändert seit dem Vorabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro nur wenig verändert. Aktuell geht er zu 1,0784 Franken um, während der US-Dollar bei 0,9160 Franken in etwa auf dem Niveau aus dem frühen Handel verharrt.