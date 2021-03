Devisen: Euro weiter unter 1,20 US-Dollar und über 1,11 Franken

Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,20 US-Dollar notiert. Unter diese Schwelle war er am Donnerstagabend gefallen. Am Freitagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1952 Dollar und damit so wenig wie letztmalig Anfang Dezember. Aktuell notiert sie mit 1,1957 Dollar nur knapp darüber.