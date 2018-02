Devisen: Euro weiter unter 1,23 US-Dollar - Nähert sich 1,15 Franken

Der Euro hat sich am Donnerstag zum US-Dollar nur wenig verändert. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2285 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zum Franken gab der Euro indes etwas nach und näherte sich mit 1,1517 nach 1,1534 CHF am Morgen der Marke von 1,15. Der Dollar gab ebenfalls leicht nach und kostete am Mittag 0,9375 nach 0,9394 CHF im frühen Handel.