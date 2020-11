Devisen: Euro weiterhin schwach zum Dollar - EUR/CHF bei 1,08, USD/CHF über 0,91

Der Franken verlor im Vergleich zum Mittag deutlich an Wert. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am späten Abend bei rund 1,08 nach knapp 1,0720 am frühen Nachmittag, USD/CHF stieg über 1 Rappen auf 0,9127.

Der Wochenauftakt an den Finanzmärkten wurde durch zwei entscheidende Ereignisse geprägt. Zum einen sorgte der Sieg des Demokraten Joe Biden in der US-Präsidentschaftswahl für gute Stimmung an den Finanzmärkten. Hauptgrund war die Erleichterung darüber, dass der Wahlkrimi entschieden ist. Hinzu kommt die mit Biden verbundene Erwartung einer weniger konflikthaltigen Politik als die des amtierenden Präsidenten Donald Trump.

Noch entscheidender für die Märkte war jedoch eine Nachricht der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer , die über äusserst positive Testergebnisse ihres in der Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoffs berichteten. Analyst Robin Winkler von der Deutschen Bank sprach von einem "Durchbruch" in der Suche nach einem Corona-Impfstoff. Am Devisenmarkt gerieten als sichere Anlagehäfen bekannte Währungen wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken erheblich unter Druck.

/bek/he/uh

(AWP)