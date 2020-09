Devisen: Euro weitet Gewinne zum Dollar aus - stärker zum Franken

Der Euro hat am Freitag seine Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar ausgeweitet. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1865 Dollar. In der Nacht lag der Kurs nur knapp über der Marke von 1,18 Dollar. Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0783 leicht höher. Ein Dollar kostet 0,9092 Franken.