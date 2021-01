So ist die US-Valuta auch zum Franken wieder über die Marke von 89 Rappen gestiegen. Konkret zog der Dollar auf 0,8909 an, nach 0,8878 am Mittag. Der Euro bleibt bei 1,0761 Franken auf tiefem Niveau quasi stabil.

Beobachter sahen eine Reihe überwiegend enttäuschender US-Konjunkturdaten sowie durchwachsene Geschäftszahlen aus dem amerikanischen Bankensektor als Belastung. Davon profitierte die Weltreservewährung Dollar gegenüber dem Euro und anderen Währungen./gl/he/kw

(AWP)