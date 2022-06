Die etwas bessere Stimmung an den Aktienmärkten stützte den Euro, sagte Händler. Der Dollar geriet hingegen zu allen wichtigen Währungen unter Druck. Die Weltleitwährung war angesichts der etwas zuversichtlicheren Stimmung weniger gefragt.

In diesem Umfeld gab der Schweizer Franken am Dienstag etwas nach. Am Abend kostete der Euro 1,0183 Franken und der US-Dollar 0,9668 Franken.

(AWP)