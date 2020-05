Devisen: Euro wenig bewegt - Yen durch Entspannung im Handelsstreit belastet

Der Euro hat am Freitag bisher nicht an die Vortagesgewinne anknüpfen können. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Vormittag mit 1,0827 US-Dollar ähnlich viel wie am Abend zuvor. Und zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro mit 1,0528 leicht tiefer. Der Dollar notiert derweil bei 0,9725 Franken.