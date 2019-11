Devisen: Euro wenig bewegt zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Donnerstag zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken bisher wenig bewegt. Am frühen Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1005 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Auch zum Franken zeigt sich der Euro mit 1,0993 wenig bewegt. Der Dollar geht derweil für 0,9991 Franken um.