Devisen: Euro wenig bewegt zum Dollar - etwas höher zum Franken

Der Euro hat sich am Mittwoch bisher kaum verändert zum US-Dollar, während er zum Schweizer Franken etwas zulegte. Zum Dollar notiert der Euro am Mittag auf 1,1761 und damit geringfügig unter dem Niveau vom Vorabend. Gegenüber dem Franken kostet der Euro mit 1,1376 etwas mehr als noch am Morgen. Der Dollar/Franken-Kurs liegt mit 0,9673 ebenfalls höher.