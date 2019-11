Devisen: Euro wenig bewegt zum Dollar - Franken verliert leicht

Der Euro hat sich am Dienstag zum US-Dollar kaum verändert. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1067 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Stand wie am Vorabend. Der Franken kommt leicht zu Euro und Dollar zurück. Entsprechend notiert der Euro mit 1,1064 Franken etwas höher als zum Wochenstart. Der US-Dollar hat sich wieder über die 0,99er Marke vorgearbeitet auf 0,9905 Franken.