Devisen: Euro wenig verändert -EUR/CHF wieder unter 1,09

Zum Franken ermässigt sich der Euro leicht auf 1,0891 Franken und notiert damit wieder unter der Marke von 1,09. Der US-Dollar sinkt zum Franken ebenfalls ein wenig und notiert auf 0,8987 Franken nach 0,8995 im frühen Handel.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten gaben dem Markt keine klaren Impulse. In der Eurozone wurden in grossen Mitgliedsländern Inflationsdaten veröffentlicht. Daten aus Deutschland und Frankreich bestätigten das Bild eines zunehmenden Preisauftriebs. In Italien war der Preisauftrieb etwas schwächer als zunächst ermittelt. Die EZB hält den jüngsten Anstieg der Inflation nur für vorübergehend. Daher steht eine Änderung der sehr lockeren Geldpolitik zunächst nicht auf der Agenda.

In den Vereinigten Staaten werden Zahlen zum Einzelhandel, den Erzeugerpreisen und zur Industrieproduktion veröffentlicht. Der erwartete Rückgang der Einzelhandelsumsätze in den USA im Mai sollte laut Dekabank als Normalisierung und nicht als Zeichen der Schwäche bewertet werden. Marktrelevanter sollten die Erzeugerpreiszahlen sein. Aufwärtsüberraschungen bei der Kernrate (ohne Lebensmittel und Energie) könnten laut Dekabank die Sorgen zunehmen lassen, dass der Anstieg der Inflation länger anhält.

Marktteilnehmer dürften die amerikanischen Daten mit Blick auf die an diesem Dienstag beginnende Zinssitzung der US-Notenbank Fed betrachten. Am Mittwoch werden die Resultate der Beratungen erwartet. Die spannendste Frage wird sein, ob das Fed schon über eine Rückführung ihrer milliardenschweren Wertpapierkäufe nachdenkt.

jsl/bgf/jha/pre

(AWP)