Devisen: Euro wenig verändert - Türkische Lira auf Rekordtief

Nach seinen jüngsten Verlusten hat sich der Euro am Donnerstag bisher wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Vormittag 1,0799 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0533 ebenfalls kaum verändert. Der Dollar geht ebenfalls kaum verändert für 0,9754 Franken um.