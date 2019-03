Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,14 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1374 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Gegenüber dem Franken notiert der Greenback mit 0,9987 Franken nahezu unverändert. Auch zum Euro bewegt sich der Franken in sehr enger Spanne: Aktuell kostet er 1,1358 Franken.