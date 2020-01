Devisen: Euro wenig verändert vor EZB-Beschlüssen - EUR/CHF bei knapp 1,0740

Zum Franken hielt sich der Euro auch mehr oder weniger stabil. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte zur Berichtszeit bei 1,0739 nach 1,0741 am Vorabend. SNB-Chef Thomas Jordan wiederholte derweil einmal mehr seine Position zu Negativzinsen. Diese seien in der Schweiz eine Notwendigkeit, sagte er in einem Interview mit CNBC am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Zinsdifferenz zum Euro-Raum sei wichtig und die Nationalbank könnte die Zinsen bei Bedarf weiter senken, erklärte er.

Dass der Franken auf der Beobachtungsliste der US-Notenbank im Hinblick auf Währungsmanipulationen gelandet sei, ändere nichts an der Politik der SNB, sagte ausserdem SNB-Dirketorin Andrea Maechler laut Medienbereichten am Mittwoch an einer Veranstaltung in Lausanne.

Vor den Ergebnissen der EZB-Zinssitzung am frühen Nachmittag wird derweil nicht mit grösseren Kursbewegungen gerechnet. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank am frühen Nachmittag mitteilen wird, dass sie ihre Geldpolitik unverändert weiterführt. Mit Spannung wird aber der Beginn einer Debatte der EZB-Räte über die geldpolitische Strategie der Zentralbank erwartet. In einem längeren Prozess soll über die künftigen Ziele der Geldpolitik entschieden werden.

Zum wiederholten Mal in dieser Handelswoche zählte der japanische Yen zu den Gewinnern am Devisenmarkt. An den Finanzmärkten verstärkte sich die Sorge vor den Folgen einer neuen Lungenkrankheit. Chinas Regierung hat die Millionenmetropole Wuhan, in der das Virus ursprünglich ausgebrochen war, praktisch abgeriegelt. Der japanische Yen gilt als sicherer Anlagehafen und wird derzeit von Investoren verstärkt nachgefragt.

Kaum verändert hielt sich dagegen die norwegische Krone. Norwegens Notenbank hat den Leitzins am Vormittag unverändert auf 1,50 Prozent festgesetzt. Analysten hatten dies gemeinhin erwartet.

/jkr/jha/uh/ra

(AWP)