Devisen: Euro wenig verändert zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Dienstag in einem überwiegend ruhigen Umfeld nur wenig bewegt. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1300 US-Dollar und damit nur wenig mehr als am frühen Morgen. Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1153 Franken ebenfalls wenig verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,9870 Franken.