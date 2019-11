Devisen: Euro wenig verändert zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1072 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Auch zum Franken bewegt sich der Euro mit 1,0965 Franken im Rahmen seiner jüngsten Handelsspanne. Der US-Dollar hält sich bei 0,9905 Franken knapp oberhalb der 0,99er Marke.