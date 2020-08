Devisen: Euro wenig verändert zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Montag nur wenig verändert und weiter knapp unter 1,18 US-Dollar notiert. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1762 US-Dollar gehandelt und damit nur minimal tiefer als am Freitagabend. Am Freitagmorgen hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,1909 Dollar noch den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren erreicht.