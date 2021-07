Dem Handel dürften zunächst die Impulse fehlen. So werden in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag lediglich Daten zum Wohnungsmarkt an. Im weiteren Verlauf der Woche stehen vor allem die am Donnerstag anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der EZB im Blick.

