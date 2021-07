Devisen: Euro wenig verändert zu Dollar und Franken - Yen deutlich höher

Der Euro notiert am Vormittag wenig verändert zum US-Dollar und zum Schweizer Franken. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung rund 1,1783 Dollar und damit etwa so viel wie am Morgen bzw. nur leicht mehr als am Freitagabend. Gegenüber dem Schweizer Franken bleibt der Dollar derweil mit 0,9184 Franken unter der Marke von 0,92. Ein Euro kostet derweil 1,0821 Franken.