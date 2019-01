Devisen: Euro wenig verändert zum Dollar - Franken steigt

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt zum US-Dollar. Am frühen Abend notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1478 Dollar und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Morgen. Der Schweizer Franken stieg derweil zum Euro wie auch zum Dollar. Ein Euro kostet am frühen Abend 1,1255 Franken, während der Dollar bei 0,9805 Franken notiert.