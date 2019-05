Devisen: Euro wenig verändert zum Dollar - Franken steigt

Der Euro hat sich am Mittwoch zum US-Dollar bisher wenig bewegt. Am Vormittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1155 US-Dollar und damit nur leicht tiefer als am Vorabend. Zulegen konnte derweil der Franken. Der Euro verlor gegenüber dem Franken bis am Vormittag rund 0,3 Prozent auf 1,1221. Und auch der Dollar gab nach zum Franken. Am Vormittag liegt der Kurs bei 1,0057 Franken.