Devisen: Euro wenig zu Dollar und Franken verändert - Pfund weitet Gewinne aus

Der Euro hat sich am Dienstagvormittag kaum bewegt. Aktuell kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1356 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im frühen Handel. Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1353 nur wenig verändert. Der US-Dollar pendelt zum Franken in einer engen Spanne um die Parität und notiert im Moment bei 0,9997 Franken knapp darunter.