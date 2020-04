Devisen: Euro wieder über 1,09 Dollar - Virus belastet Wirtschaft zunehmend

Die hohe Verunsicherung durch die Corona-Krise treibe die Anleger in den US-Dollar, sagten Händler am Mittwoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0903 (Dienstag: 1,0963) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9172 (0,9122) Euro gekostet.

Auch zum Schweizer Franken hat sich die US-Währung am Abend etwas abgeschwächt und notiert noch bei 0,9640 Fr. nach 0,9655 am Nachmittag. Der Euro zeigte sich dagegen zur Schweizer Währung mit 1,0527 Franken auf dem gleichen Niveau wie bereits am Nachmittag.

Wirtschaftsdaten aus den USA waren noch schlechter ausgefallen als erwartet. Dies hatte den als sicheren Hafen angesehenen Dollar gestützt. So waren die Einzelhandelsumsätze im März mit einem Rekordtempo gesunken. Die Industrieproduktion hatte im gleichen Zeitraum so stark nachgegeben wie seit dem Jahr 1946 nicht mehr. In der Region New York war zudem der Stimmungsindikator für die Industrie im April auf ein Rekordtief gefallen.

Nach Einschätzung der US-Notenbank hat die Corona-Krise die amerikanische Wirtschaft hart getroffen. "Die wirtschaftliche Aktivität schrumpfte in allen US-Regionen stark und abrupt als Folge der Pandemie", teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book") mit. Eine Besserung ist laut dem Bericht nicht in Sicht. Der Ausblick sei sehr unsicher. Die meisten befragten Unternehmen würden von einer weiteren Verschlechterung der Bedingungen in den nächsten Monaten ausgehen.

/jsl/la/he/ajx/he

(AWP)