Devisen: Euro wieder unter 1,12 Dollar - Knapp über 1,09 Franken

Der Euro hat sich am Dienstag nach einem turbulenten Wochenauftakt am Devisenmarkt um die Marke von 1,12 US-Dollar stabilisiert. AM frühen Morgen konnte die Gemeinschaftswährung zunächst an die deutlichen Gewinne vom Vortag anknüpfen und erreichte ein Tageshoch bei knapp 1,1250 Dollar. Im weiteren Verlauf gab der Euro die frühen Gewinne aber ab und wird aktuell bei 1,1183 Dollar gehandelt.