Devisen: Euro wieder unter 1,13 Dollar - US-Jobdaten viel besser als gedacht

Mit 1,1384 Dollar hatte der Euro im frühen europäischen Vormittagsgeschäft zeitweise den höchsten Stand seit März erreicht. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein, die sich nach Bekanntgabe der US-Jobdaten beschleunigten.

Gegenüber dem Franken zog der Euro indes nach den US-Jobdaten zunächst kräftig an, büsste dann aber wieder an Terrain ein. Am Abend notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0874 Franken nach 1,0888 Franken am späten Nachmittag. Auch der Dollar zeigte zum Franken Stärke und kletterte wieder über die Marke von 96 Rappen. Am Abend kostete der "Greenback" 0,9626 Franken, nachdem er am Nachmittag zu 0,9619 Franken gehandelt worden war.

Die Arbeitsmarktentwicklung in den USA im Mai hatte extrem positiv überrascht. Trotz Coronakrise und entgegen den Markterwartungen sank die Arbeitslosigkeit in der grössten Volkswirtschaft der Welt. Zudem bauten die Unternehmen wieder Beschäftigung auf, nachdem sie im Vormonat massiv Stellen gestrichen hatten.

Die zuvor veröffentlichten deutschen Auftragseingänge in der Industrie und die spanische Industrieproduktion waren zwar stärker als erwartet eingebrochen, hatten den Euro aber unter dem Strich kaum belastet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89448 (0,89685) britische Pfund, 123,77 (122,48) japanische Yen und 1,0866 (1,0786) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1675 Dollar gehandelt. Das waren rund 39 Dollar weniger als am Vortag.

(AWP)