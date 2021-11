Devisen: Euro wieder unter 1,13 US-Dollar - Corona-Lage verschärft sich

Die Euro-Schwäche zeigt sich auch im Vergleich mit dem Franken, der in unsicheren Zeiten als besonders sicherer Hafen gilt. Dabei hat der Euro am Freitag im Tagesverlauf die "kritische" Grenze von 1,05 nach unten durchbrochen und notiert am aktuell mit 1,0482 Franken immer noch klar unter dieser Schwelle.

Bei 1,05 vermuten Devisenhändler die "Verteidigungslinie" der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Bislang hat die SNB allerdings offensichtliche darauf verzichtet, dieses Niveau mit aller Kraft zu halten. Der US-Dollar ist derweil leicht auf 0,9284 Franken vorgerückt.

Coronasorgen belastet Euro

Belastet wurde der Euro durch die verschärfte Corona-Lage in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Österreich geht ab Montag erneut in den Lockdown. Der deutsche Bundesrat stimmte verschärften Corona-Regeln zu, während der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn einen Lockdown in Deutschland nicht ausschloss.

"Vor dem Hintergrund der sich wieder zuspitzenden Corona-Lage nehmen insbesondere im Dienstleistungssektor die Konjunkturrisiken wieder zu", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone dürften also weiter nach unten revidiert werden.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte unterdessen die trotz erhöhter Inflation weiterhin extrem lockere Ausrichtung der Notenbank. Eine erste Zinsanhebung in der Corona-Pandemie dürfte damit noch eine ganze Zeit lang auf sich warten lassen. Diese Aussicht lastet schon seit einiger Zeit auf dem Eurokurs.

la/he/mk

(AWP)