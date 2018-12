Devisen: Euro wird von Macrons finanziellen Versprechen an 'Gelbwesten' belastet

Teure Versprechen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegenüber den protestierenden "Gelbwesten" haben den Euro am Dienstag unter Druck gesetzt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,1326 US-Dollar zuletzt nur geringfügig mehr als im späten europäischen Nachmittagsgeschäft, doch am Mittag hatte der Euro noch beinahe 1,14 Dollar gekostet.