Devisen: Euro zeigt sich zu Dollar und Franken gut behauptet

Zum Franken verteidigt der Euro bei einem Stand von 1,0554 Franken das Niveau von Dienstagabend. Der US-Dollar ist hingegen auch zum Franken etwas leichter, wie Kurse von 0,9728 Franken zeigen.

Marktbeobachter sprechen denn auch von einer allgemeinen Dollar-Schwäche. Im Tagesverlauf könnten Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Preisdaten aus Deutschland und Kennzahlen zur Unternehmensstimmung in der Eurozone.

Am Devisenmarkt warten die Anleger ausserdem auf geldpolitische Entscheidungen in den USA. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren beispiellosen Kriseneinsatz zunächst nicht ausweiten dürfte. Bei der Veröffentlichung der Beschlüsse am Abend wird allenfalls mit Änderungen an einzelnen Krisenprogrammen gerechnet.

(AWP)