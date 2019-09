Devisen: Euro zeitweise über 1,11 Dollar - wenig verändert zum Franken

Der Euro ist am Freitag zum US-Dollar gestiegen. Nach der Berg- und Talfahrt vom Vortag kletterte die Gemeinschaftswährung zeitweise über 1,11 Dollar nach 1,1070 Dollar am Morgen. Aktuell liegt der Kurs mit 1,1093 Dollar nur leicht darunter. Zum Franken zeigt sich der Euro wenig verändert und notiert am Vormittag auf 1,0956 Franken. Ein Dollar kostet derweil 0,9877 Franken.