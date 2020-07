Devisen: Euro zeitweise über 1,13 US-Dollar - zum Franken schwächer

Zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung am Mittag mit 1,0646 Franken nach 1,0653 am Morgen etwas tiefer. Der Dollar hat sich auf 0,9436 von zuvor 0,9458 Franken etwas deutlicher abgeschwächt.

Der Euro profitiert derzeit von einer allgemein freundlichen Grundstimmung an den Finanzmärkten. Der Dollar als sicherer Anlagehafen wird dadurch im Gegenzug belastet. Zu der guten Stimmung tragen Hoffnungen auf ein Corona-Impfmittel und solide Konjunkturdaten aus den USA bei. Risiken wie die Spannungen zwischen China und westlichen Staaten wegen der heiklen Situation in Hongkong und steigende Infektionszahlen in den USA werden eher beiseite geschoben.

Am Nachmittag stehen wichtige Konjunkturdaten aus den USA an. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Der Bericht wird wegen des morgigen Nationalfeiertags in den USA einen Tag früher als üblich veröffentlicht. Nach dem Einbruch in der Corona-Krise wird mit einem deutlichen Jobaufbau gerechnet, der jedoch bei weitem nicht ausreichen dürfte, um die Jobverluste in der Krise wettzumachen.

