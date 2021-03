Devisen: Euro zieht deutlich an - In den USA wohl weiterhin sehr niedrige Zinsen

Die Aussicht auf eine weiter extrem lockere Geldpolitik in den USA hat den Euro am Mittwoch im Handel mit dem US-Dollar deutlich beflügelt. Unmittelbar nach Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) schnellte der Eurokurs im US-Handel in die Höhe und erreichte sein bisheriges Tageshoch bei 1,1985 US-Dollar. Zuletzt notierte der Euro bei 1,1973 Dollar.