Devisen: Euro zieht im US-Handel wieder etwas an

Zum Franken bewegte sich der Euro am Abend hingegen kaum (1,1326). Auch das Währungspaar USD/CHF zeigte sich wenig bewegt und notiert weiterhin im Bereich der Parität (0,9995).

Starke Gründe für den im Tagesverlauf fallenden Eurokurs gab es nicht. Entscheidende Konjunkturdaten wurden zum Wochenstart nicht veröffentlicht. Und die marktdominierenden Themen sprachen eigentlich gegen den Dollar und nicht gegen den Euro. So deutet sich zwischen den USA und China immer deutlicher eine Annäherung im Handelsstreit an. Eine Aufhebung aller Strafzölle wird mittlerweile für möglich gehalten. Der US-Dollar, der von vielen Anlegern in unruhigen Zeiten als sicherer Hafen betrachtet wird, legte dennoch zu.

Selbst US-Präsident Donald Trump konnte dem Dollar keinen entscheidenden Schlag versetzen. Trump hatte sich am Wochenende erneut gegen einen aus seiner Sicht zu starken Dollar ausgesprochen, weil er der amerikanischen Wirtschaft schade. Zudem griff er abermals die US-Notenbank Fed und deren Chef Jerome Powell an. Dass der Dollar auf den Angriff kaum reagierte, wurde an den Märkten mit dem robusten Wachstum in den USA und den vergleichsweise hohen Marktzinsen dort erklärt. Beides mache amerikanische Anlagen attraktiv und stärke den Dollar.

/bgf/jsl/stk/rw

(AWP)