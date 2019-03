Devisen: Euro zu Dollar etwas leicht schwächer - zum Franken erholt

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert die Gemeinschaftswährung am Nachmittag zu 1,1344 und damit etwas höher als am Morgen. Auch der Dollar stieg zum Franken - aktuell liegt der Kurs bei 1,0100 Franken, nach 1,0086 am Morgen.

Die etwas gestiegene Zuversicht an den Finanzmärkten und die Kursgewinne an den europäischen Aktienmärkten stützten den Euro vorübergehend. China hat sich positiv über den Verlauf der Verhandlungen mit den USA über ein Ende ihres Handelskrieges gezeigt. Der entscheidende Durchbruch steht aber noch aus. Die Kursausschläge beim Euro hielten sich in sehr engen Grenzen.

Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Unter dem Strich fielen die Zahlen durchwachsen aus. Das verarbeitende Gewerbe fuhr seine Produktion im Januar zurück, allerdings entwickelte sich die Produktion im Dezember besser als bisher bekannt. Die deutschen Ausfuhren stagnierten zum Jahresstart, jedoch nach einem robusten Vormonat. Robuste Einzelhandelsdaten aus den USA belasteten den Euro am Nachmittag ein wenig.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86240 (0,85905) britische Pfund, 124,91 (124,72) japanische Yen und 1,1349 (1,1324) Schweizer Franken fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1293 Dollar gehandelt. Das waren fünf Dollar weniger als am Freitag.

(AWP)