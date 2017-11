Devisen: Euro zu Dollar etwas tiefer, zu Franken leicht höher - Won unter Druck

Der Euro ist am Donnerstag zum US-Dollar leicht gesunken. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1837 USD und notiert damit etwas unter dem Niveau vom Vorabend. Zum Schweizer Franken ist der Euro allerdings leicht gestiegen und notiert am frühen Nachmittag auf 1,1688 CHF. Auch der Dollar legte zum Franken leicht zu auf 0,9874 CHF.