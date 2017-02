Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar ganz leicht zugelegt. Im Mittagshandel notiert die Gemeinschaftswährung auf 1,0595 nach 1,0589 CHF am Morgen und 1,0575 CHF am Vorabend. Auch zum Franken zeigt sich der Euro ziemlich stabil und wird für 1,0651 nach 1,0653 CHF am Morgen gehandelt, was in etwa dem Niveau vom Vorabend entspricht. Der Dollar zu Franken geht für 1,0053 nach 1,0060 CHF am Morgen um.