Devisen: Euro zu Dollar und Franken etwas fester

Der Euro zeigt sich am Donnerstag bisher etwas fester zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung auf 1,1862 USD bzw. auf 1,1681 CHF und damit jeweils etwas über den Notierungen am Vorabend. Der Dollar-Franken-Kurs liegt bei 0,9848 CHF und damit praktisch unverändert zum Vortag.