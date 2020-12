Devisen: Euro zu Dollar und Franken fester

Auch gegenüber dem Franken kann der Euro am Abend weiter zulegen und notiert bei 1,0849 Franken. Am Vorabend notierte die Gemeinschaftswährung noch unter der Marke von 1,08 Franken. Der US-Dollar liegt leicht höher bei 0,8844 Franken.

Der Euro profitierte von Fortschritten bei den Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union (EU) und Grossbritannien. Zuletzt wurde der Euro. Zudem wurde der Dollar von der anhaltend lockeren Geldpolitik der US-Notenbank Fed belastet. Sie hatte am Mittwochabend mitgeteilt, angesichts der Corona-Pandemie ihre Leitzinsen an der Nulllinie zu halten und weiterhin jeden Monat dreistellige Milliardenbeträge in die amerikanische Wirtschaft zu pumpen.

/edh/jsl/mis/yr

(AWP)